Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Bootsmieter fuhren stark alkoholisiert auf dem Tollensesee

Neubrandenburg (ots)

Am 28.08.2024, gegen 17:50 Uhr, kam es beim Bootsverleih im Kulturpark in Neubrandenburg zu Streitigkeiten zwischen einem Bootsverleiher und zwei Mietern. Beide Parteien stritten sich über die Schadensregulierung einer defekten Bootslenkung. Die Polizei war zur Unterstützung und Streitschlichtung eingesetzt. Während der Sachverhaltsklärung konnte festgestellt werden, dass die beiden Bootsmieter das Motorboot unter dem Einfluss von Alkohol führten. Dies konnte durch Zeugenaussagen bestätigt werden. Im Rahmen einer freiwillig durchgeführten Atemalkoholkontrolle konnten bei beiden Personen ein Promillewert von 1,45 und 1,71 Promille festgestellt werden. Die beiden syrischen Staatsangehörigen (19 und 21 Jahre) wurden als Beschuldigte in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr belehrt und das Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Beschuldigten wurden zur Blutprobenentnahme ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der Führerschein eines Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Neubrandenburg geführt.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

