Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Kollision zwischen Auto und Transporter

Westerkappeln (ots)

Am Donnerstagmorgen (22.08.) hat es gegen 08.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Kreuzung Zum Habichtswald/Industriestraße gegeben. Eine 29-jährige Frau aus Osnabrück ist mit einem Transporter die Industriestraße in Richtung Westerkappeln gefahren. Von dort wollte sie in die Hagenbergstraße fahren. Dabei übersah sie nach ersten Ermittlungen eine 19-jährige Tecklenburgerin in einem VW Golf, die auf der Straße Zum Habichtswald in Richtung Autobahnauffahrt unterwegs gewesen ist. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrerinnen sind bei dem Unfall leicht verletzt worden. Die 29-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Insgesamt ist ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden.

