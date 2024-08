Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfall mit schwerverletzter Pedelec-Fahrerin Kollision zwischen Auto und Pedelec

Mettingen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch (21.08.) auf der Bahnhofstraße gekommen. Eine 45-jährige Mettingerin fuhr gegen 13.30 Uhr mit einem Audi A 3 auf der Nierenburger Straße in Richtung Bahnhofstraße. Im Einmündungsbereich mit der Bahnhofstraße wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Ermittlungen eine 56-jährige Pedelec-Fahrerin aus Mettingen, die auf dem parallel zur Bahnhofstraße verlaufenden Radweg Richtung Recker Straße fuhr. Es kam zur Kollision und die 56-Jährige stürzte. Die Mettingerin verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Audi blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.100 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell