POL-FR: St. Blasien: Vermeintlich Tier ausgewichen - ein leicht Verletzter und 40000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit einem VW war am Freitag, 16.08.2024 gegen 10.40 Uhr ein 55 Jahre alter Mann in Immeneich unterwegs und wich laut eigenen Angaben aus Reflex einem auf die Fahrbahn laufendem Tier aus. Er kam nach links von der Straße ab, fuhr durch eine Hecke und kam in einem Garten zum Stehen. Der 55-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 40000 Euro. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit 17 Einsatzkräften vor Ort.

