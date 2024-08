Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt: Schulstart nach den Ferien Rund 4700 Schüler werden eingeschult

Kreis Steinfurt (ots)

Bei uns im Kreis haben wir insgesamt 76 Grundschulen und für 4683 Kinder beginnt dort heute ein neuer Lebensabschnitt. Sie werden eingeschult. Für einige Eltern ist es vielleicht das erste Schulkind und auch für sie gibt es neue Aufgaben. Eine davon, ihr Schulkind morgens in die Schule zu bringen. Aus unterschiedlichsten Gründen sind Mütter und Väter zum Teil darauf angewiesen die Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen. Nichts desto trotz sorgt es dafür, dass auf den Straßen an den Schulen ein hohes Verkehrsaufkommen entsteht. Viele Fahrzeuge und viele Menschen bedeutet auch, die Verkehrssituation wird unübersichtlicher. Alle müssen besonders Rücksicht aufeinander nehmen, damit die Verkehrssicherheit bestehen bleibt. Damit es gut klappt, haben wir hier noch ein paar Hinweise für das morgendliche Elterntaxi, damit es für alle ein sicherer Schulweg ist und bleibt: - Ein gutes Zeitmanagement sorgt für wenig Stress am Morgen - Auf zusätzliche Verkehrsregeln in Schulbereichen achten, z.B. gesonderte Halteverbote, zeitlich begrenzte Geschwindigkeitsbegrenzungen oder der Hinweis auf Schülerlotsen - Nicht entgegen der Fahrtrichtung und in zweiter Reihe Parken und Halten, damit werden Sichtbehinderungen geschaffen und wohlmöglich Orientierungspunkte (z.B. gelbe Füße) für die Schülerinnen und Schüler verdeckt - Nicht auf der Fahrbahn wenden, dies sorgt für gefährliche und unübersichtliche Situationen für alle - Busspuren müssen frei bleiben - Sollte am Fahrbahnrand geparkt werden, darauf achten, dass die Kinder zum Bürgersteig und nicht zur Fahrbahn aussteigen - Im Vorfeld Parkplätze auswählen, auf denen man parken kann, um von dort die Kinder zu Fuß zur Schule zu begleiten - Sich mit anderen Eltern am Parkplatz absprechen und z.B. einen "Walking-Bus" bilden Unsere Verkehrssicherheitsberater und die Bezirksdienstbeamten werden Sie vor Ort unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Schulkinder einen sicheren Schulweg haben

