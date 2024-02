Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer verunglückt - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 27.02.2024, gegen 21:15 Uhr, ist ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer auf der Umgehungsstraße (L 149) von St.Blasien verunglückt. Der 42-jährige blieb unverletzt, jedoch entstand an dem hochwertigen Elektrofahrzeug ein Totalschaden von rund 100000 Euro. Der Autofahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle verloren, womöglich hatte er zu stark beschleunigt. Das Auto prallte gegen eine Straßenlaterne, die dabei zerstört wurde. Eine Alkoholüberprüfung bei dem Fahrer ergab knapp ein Promille, weshalb eine Blutprobe erhoben und der Führerschein des Mannes einbehalten wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell