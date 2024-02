POL-FR: Malterdingen: Alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 27.02.2024, führte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen gegen 18:45 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Forchheimer Straße in Riegel durch. Hierbei konnte ein 18-jähriger Fahrer eines E-Scooters festgestellt werden, der augenscheinlich unter Einwirkung von Betäubungsmitteln stand. Beim Fahrer wurde ein Drogentest durchgeführt, der den Eindruck der Beamten bestätigte. ...

