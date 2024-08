POL-ST: Greven, Öffentlichkeitsfahndung

Greven (ots) - Der Mann, der seit Mittwoch (14.08.) am Bockholter See vermisst wurde, ist am Freitagnachmittag (16.08.) gefunden worden. Angehörige fanden im Ufergebüsch am Bockholter See die Leiche des Mannes. Die anschließende Obduktion hat ergeben, dass der Mann ohne Fremdeinwirkung ums Leben kam und es sich um einen Badeunfall gehandelt hat. Erstmeldung vom ...

mehr