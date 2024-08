Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Ohne Beteiligung Dritter

Ibbenbüren (ots)

Am Montagabend (19.08.) ist ein 26-jähriger Ibbenbürener gegen 21.50 Uhr mit seinem hochmotorisierten schwarzen Audi RS 3 an der Ledder Straße Höhe Hausnummer 320 verunfallt. Bei dem Unfall sind der Fahrer und sein Beifahrer, ein 28- jähriger Mann aus Recke leicht verletzt worden. Der Ibbenbürener ist mit seinem Sportwagen die Ledder Straße in Richtung Münsterstraße gefahren. Nach ersten Ermittlungen ist er in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen und ins Schleudern geraten. Dabei hat er einen Leitpfosten überfahren, ist durch eine bewachsene Böschung gefahren und hat sich überschlagen. Auf einem angrenzenden Acker ist das Auto auf dem Dach liegen geblieben. Beide Fahrzeuginsassen konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen und wurden dann durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der schwarze Audi wurde sichergestellt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz und hat zum Zwecke der Unfallaufnahme die Ledder Straße bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von rund 35.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

