POL-ST: Greven, Verkehrsunfall im Berufsverkehr Zwei Personen leicht verletzt

Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag (15.08.), 19.15 Uhr bis Freitag (16.08.), 06.30 Uhr in eine Bäckerei in der Sonnenstraße eingestiegen. Die Täter öffneten die Seiteneingangstür der Bäckerei, die sich in den Räumlichkeiten eines Supermarkts befindet. Von dort entwendeten sie einen Tresor, in dem sich eine geringe vierstellige Bargeldsumme befand. Die Polizei sucht in diesem ...

