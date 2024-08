Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Fitnessstudio, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

In der Nacht von Samstag (17.08.), 22.00 Uhr auf Sonntag (18.08.), 07.45 Uhr ist in ein Fitnessstudio an der Bevergerner Straße eingebrochen worden. Unbekannte hebelten ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Gestohlen wurden eine dreistellige Bargeldsumme und Elektrokleingeräte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten die Polizei in Rheine unter 05971/938-4215 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell