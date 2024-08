Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Auto gestohlen

Lotte (ots)

Am Sonntagmorgen (18.08.) stellte ein Bewohner der Dammstraße gegen 04.15 Uhr fest, dass sein weißer Lexus nicht mehr in der Hofeinfahrt geparkt war. Dort hatte er ihn am Samstagabend (17.08.) gegen 21.45 Uhr abgestellt. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen TE-MS 800 ist in dieser Zeit gestohlen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs oder zur Tat machen kann, wird gebeten die Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu kontaktieren.

