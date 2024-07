Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallverursacher gesucht

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Burgstraße;

Unfallzeit: 13.07.2024, 21.40 Uhr;

Beim Ausparken ein weiteres Auto beschädigt hat ein Unbekannter in Stadtlohn. Ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Er soll laut Zeugenaussagen einen blauen Kleinwagen gefahren haben. Zu dem Geschehen kam es am Samstagabend gegen 21.40 Uhr an der Burgstraße. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann meldet sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ao)

