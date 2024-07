POL-BOR: Vreden - Pkw beschädigt und davongefahren

Heiden (ots) - Tatort: Heiden, Am Sportzentrum; Tatzeit: zwischen 13.07.2024, 23.30 Uhr, und 14.07.2024, 09.00 Uhr; Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in einen gastronomischen Betrieb in Heiden eingedrungen. Um in das Gebäude an der Straße Am Sportzentrum zu gelangen, hatten die Einbrecher eine Kellertür aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Bargeld, Werkzeugzubehör, zwei Pedelecs sowie ...

