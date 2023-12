POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots) - BODENFELDE, (go), KOTTBERG, zwischen Freitag, dem 22.12.2023, 18:00 Uhr und Samstag, dem 23.12.2023, 14:30 Uhr. Bisher unbekannte Täter brachen die Tür eines Bauwagens mittels eines Hebelwerkzeuges auf. Entwendet wurde nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: ...

