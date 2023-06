LPI-SHL: Nach Bedrohung ins Gefängnis

Mittelstille (ots) - Aus ungeklärter Ursache entzündete sich am 14.06.2026 gegen 14:15 Uhr eine Scheune in Mittelstille. In dem angrenzenden Wohnhaus in der Suhler Straße befanden sich Kinder, welche gerade ihre Schulaufgaben erledigten. Diese waren sehr aufmerksam, bemerkten den Brand und meldeten diesen sofort. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass lediglich eine Gebäudeseite der Scheune beschädigt wurde. Eine Ursache für den ...

