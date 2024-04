POL-GT: Unbekannter spricht Kinder an - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am späten Dienstagnachmittag (16.04., 17:15 Uhr) wurde einer 60-jährigen Frau aus Rheda-Wiedenbrück in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße Klingelbrink in Wiedenbrück aus ihrem Rucksack ihr Portemonnaie gestohlen. Den Angaben nach seien der Dame zwei bislang unbekannte Frauen im Geschäft sehr nahegekommen. Es entstand Körperkontakt mit einer der Frauen, die zweite ...

