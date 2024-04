Polizei Gütersloh

POL-GT: Rucksack geöffnet - Portemonnaie gestohlen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am späten Dienstagnachmittag (16.04., 17:15 Uhr) wurde einer 60-jährigen Frau aus Rheda-Wiedenbrück in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße Klingelbrink in Wiedenbrück aus ihrem Rucksack ihr Portemonnaie gestohlen.

Den Angaben nach seien der Dame zwei bislang unbekannte Frauen im Geschäft sehr nahegekommen. Es entstand Körperkontakt mit einer der Frauen, die zweite stieß die Rheda-Wiedenbrückerin leicht von hinten an. Im Anschluss entfernten sich die Frauen aus dem Geschäft. Die 60-Jährige bemerkte dann, dass ihr Rucksack geöffnet und daraus ihr Portemonnaie entwendet worden war.

Die zwei Frauen konnten wie folgt beschrieben werden:

- ca. 25 - 30 Jahre alt - schlanke Statur - südosteuropäisches Aussehen - lange, dunkle Haare

Eine der Tatverdächtigen habe eine beige Jacke getragen und ein lockeres Kopftuch.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat oder zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh über die Vermittlung unter 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell