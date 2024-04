Polizei Gütersloh

POL-GT: Kind in Fahrradanhänger verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MS) - Am Dienstagmittag (16.04., 12:18 Uhr) kam es auf der Bahnhofstraße in Schloß Holte zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein dreijähriger Junge leicht verletzt wurde.

Die Mutter des Jungen, eine 30-jährige Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock, überquerte zu Fuß eine Fußgängerampel auf der Bahnhofstr. in Gehrichtung Bahndamm. Sie zog einen Fahrradanhänger hinter sich her, in dem ihr dreijähriger Sohn und ihre einjährige Tochter saßen. Angaben von Zeugen nach zeigte die Fußgängerampel grün.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 74-jährige Schloß Holte-Stukenbrockerin mit ihrem VW Fox auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Oerlinghauser Straße. Eigenen Angaben nach nahm sie weder das für sie geltende Rotlicht noch die 30-jährige Fußgängerin wahr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrradanhänger, der daraufhin gegen einen, an der Fußgängerampel wartenden, Bus geschleudert wurde. Der im Anhänger sitzende Junge wurde dabei leicht verletzt, seine Schwester blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Beide Kinder wurden vorsorglich in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Gegen die 74-jährige Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock wurde ein Strafverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. Zudem wurde das Straßenverkehrsamt zwecks einer Prüfung der Befähigung und Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen informiert.

