POL-NB: Verkehrsunfall auf der B104 bei Pasewalk (LK Vorpommern-Greifswald)

Neubrandenburg (ots) - Am 31.08.2024, gegen 04:50 Uhr, kam es zur Sprengung eines Geldautomaten in einem Einkaufscenter auf dem Datzeberg in Neubrandenburg. Nach derzeitigem Kenntnisstand griffen der oder die bislang unbekannten Täter einen Geldautomaten der Sparkassenfiliale an und brachten diesen zur Explosion. Durch die Detonation wurde der Automat komplett zerstört und Teile Deckenverkleidung wurden beschädigt. ...

