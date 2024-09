Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall im Linienbus - Rollstuhlfahrer schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hattorf, Landesstraße 294 und 295 (Kreisel) 18.09.2024, 10.50 Uhr

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 294 im Wolfsburger Ortsteil Hattorf wurde ein 80 Jahre alter Businsasse schwer verletzt.

Der in einem Rollstuhl sitzende Senior fuhr in Begleitung seiner Schwester mit der Linie 211 von Hattorf in Richtung Brandgehaege. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 80-Jährige im Bus in dem Bereich für Rollstuhlfahrer. Aus Platzgründen konnte er nicht die vorgesehene Position mit seinem Rollstuhl einnehmen. Beim Passieren des Kreisels kippte der Rollstuhl um und der 80-Jährige schlug mit seinem Kopf gegen die Scheibe der hinteren Bustür. Diese ging dabei zu Bruch und der Senior zog sich schwere Verletzungen zu. Mitfahrende leisteten Erste Hilfe. Der 80-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren.

Der Busfahrer fuhr nach Zeugenaussagen mit normaler Geschwindigkeit.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann keiner Person der Vorwurf einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit gemacht werden. Es wird von einer Verkettung unglücklicher Umstände ausgegangen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell