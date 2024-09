Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Jugendliche Fußgänger verursachen Unfall und flüchten - 49-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schachtweg

11.09.2024, 11.15 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall im Schachtweg in Wolfsburg wurde am Mittwoch, 11.09.2024, eine 49 Jahre alte Fahrradfahrerin leicht verletzt. Zwei beteiligte Fußgänger gingen weiter, ohne ihre Personalien feststellen zu lassen und ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Die 49-Jährige befuhr mit ihrem Rad die Kleiststraße in Richtung Seilerstraße und bog in den Schachtweg ab. In Höhe einer Bäckerei überquerten plötzlich zwei Jugendliche die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Dementsprechend übersahen sie die herannahende Radfahrerin, die stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Fahrbahn war zu diesem Zeitpunkt witterungsbedingt nass und die Zweiradfahrerin stürzte bei dem Bremsmanöver. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Die Jugendlichen bemerkten den Sturz und drehten sich zu der gestürzten Frau um, gingen dann jedoch weiter. Obwohl die 49-Jährige die Unbekannten nach ihren Personalien für eine Unfallaufnahme ansprach, gingen diese einfach weiter.

Erst als weitere Personen der gestürzten Radfahrerin zu Hilfe kamen, konnte diese aufstehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls viele Personen in der Nähe des Unfallortes, so dass die Ermittler hoffen, dass Zeugen Angaben zu den Jugendlichen machen können. Hinweise bitte an das 7. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell