Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder entwendet - Zeugen gesucht

Gerstungen OT Förtha (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag gelangten Unbekannte in der Frankfurter Straße auf bislang unbekannte Art und Weise in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses und entwendeten zwei Fahrräder und drei City-Roller, welche an der Wand unverschlossen angelehnt sind. Des Weiteren wurde der Pkw eines 37-Jährigen durch Unbekannte bespuckt. Das Beutegut hat einen Wert von mehreren hundert Euro, wurde am Samstag im Nahbereich aufgefunden. Dennoch bittet die Polizei Eisenach um Hinweise zu dem oder den Tätern und nimmt Angaben hierzu unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0127945/2024). (sus)

