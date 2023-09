Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Aggressive Frau in Uelzen aus ICE geführt: Polizeibeamtin verletzt

Bremen (ots)

05.09.2023 / 20:45 Uhr

Aus unklaren Gründen soll eine 40-jährige Frau aus Hamburg in einem ICE aus Hannover Fahrgäste lautstark belästigt haben. Der Zugbegleiter forderte sie am Dienstagabend im Bahnhof Uelzen auf, den Zug zu verlassen. Sie verweigerte alle Anweisungen. In der Folge schlug und trat die Frau eine mitreisende Polizeibeamtin sowie hinzu gerufene Bundespolizisten.

In Handschellen musste die laut schreiende Deutsche zur Wache gebracht werden. Auf dem Bahnsteig sorgte ihr Verhalten für weiteres Aufsehen. Dabei versuchte sie, die 27-jährige Polizistin zu beißen und leistete weiterhin erheblichen Widerstand. Die Polizeibeamtin erlitt Prellungen und konnte den Dienst nicht fortsetzen.

Nachdem die 40-Jährige den Atemalkoholtest verweigerte, wurde eine Blutprobe angeordnet. Mit Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung wurde sie gegen Mitternacht entlassen.

