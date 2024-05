LPI-GTH: Wahlplakate beschädigt und Hitlergruß gezeigt

Stadtilm (ots) - Am Wochenende stellte ein Hausbesitzer in der Bahnhofstraße fest, das die Schellen seiner Kupferfallrohre am Haus durch Unbekannte aufgeschnitten wurden, die Rohre selbst aber noch da waren. Augenscheinlich war hier der Diebstahl der Rohre vorbereitet worden, um diese später unbemerkt, ohne Krach zu verursachen, gestohlen werden können. In letzter Zeit wurden im nördlichen Ilmkreis mehrfach ...

mehr