LPI-GTH: mehrere Keller aufgebrochen

Gierstädt (ots) - Am 17.05.2024 wurde der Polizei Gotha der Diebstahl von mehreren Metern Kupferfallrohren mitgeteilt. Unbekannte Täter montierten die Fallrohre von der Ortskirche in Gierstädt ab. Der Wert des Beutegutes wurde auf ca. 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0127614/2024) entgegen.(sk) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

