LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Erfurt (ots) - Heute wurde in den Mittagstunden durch Polizeikräfte ein Schwerpunktgefangener aus einer Justizvollzugsanstalt in ein Erfurter Krankenhaus begleitet und einer medizinischen Versorgung zugeführt. Die Zuführung erfolgte unter starker Polizeipräsenz. Weitere Angaben werden aus polizeitaktischen Gründen nicht gemacht. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

