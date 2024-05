LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Ein 19-Jähriger befuhr am gestrigen Nachmittag mit seinem Audi die L2118 aus Richtung Etterwinden. Dabei verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Pkw, prallte gegen einen geparkten Mitsubishi und kam anschließend auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 15.000 Euro, der Audi wurde abgeschleppt. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Straße war ...

mehr