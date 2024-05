Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: renitenter Ladendieb verletzt Ladendetektiv

Arnstadt (ots)

Am Samstagvormittag wurde in einem Supermarkt in der Turnvater-Jahn-Straße ein 25-jähriger Mann durch die Security bei einem Diebstahl beobachtet. Als der Mann die Detektive bemerkt, versucht er aus dem Laden mit seiner Beute zu flüchten und wird hierbei von dem Detektiv aufgehalten. Der Mann wehrt sich jedoch so heftig, das der Detektiv hierbei leicht verletzt wurde. Dennoch konnte der Dieb festgehalten werden, der hinzugerufenen Polizei war der Mann bereits bestens bekannt. Der obdachlose Dieb wurde vorläufig festgenommen, musste später jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt werden. (ef)

