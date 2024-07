POL-EU: Blick auf Navigationsgerät führte zu einer Kollision

Euskirchen (ots) - Am Freitag (26. Juli) kam es gegen 11.45 Uhr zu einem Brand in einem Kindergarten in der Kölner Straße in Euskirchen. Nach ersten Erkenntnissen geriet eine an der Außenfassade befestigte Klingelanlage aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Hierbei entzündete sich die um die Klingelanlage verbaute Außendämmung des Gebäudes. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Zum Brandzeitpunkt befanden sich aufgrund der Sommerferien keine ...

mehr