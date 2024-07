Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendiebstähle

53879 Schleiden (ots)

Am 26.07.2024 gegen 13.32 Uhr wurden ein 26 und 28jähriger Mann in einem Supermarkt in der Marienstraße in Gemünd beim Ladendiebstahl beobachtet. Vidoeaufzeichnungen von einigen Tagen vor dieser Tat belegten, dass das Täterduo zum wiederholten Mal im Supermarkt etwas gestohlen hatte. Hier verstrickte einer der Täter einen Mitarbeiter in ein Gespräch, während der Andere seinen Rucksack, mit vorwiegend Lebensmitteln, befüllte. Eine der Täter trat zudem zum wiederholten Mal aufgrund eines Ladendiebstahls in Erscheinung. Er wurde vorläufig festgenommen. Es wurden Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell