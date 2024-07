Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

53894 Mechernich (ots)

Am 27.07.2024 gegen 11.35 Uhr befuhr eine 48jährige Duisburgerin die Roggendorfer Landstraße in Fahrtrichtung Kall. Diesem Fahrzeug entgegengesetzt befuhr eine 36jährige Frau aus Kall die Landstraße in FR Mechernich. In der Höhe der Hausnummer 65 stießen beide Fahrzeuge, aus bislang noch nicht geklärter Ursache, frontal zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen schwer, sowie eine 10jährige Beifahrerin leicht verletzt. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es wurde eine Verkehrsunfallanzeige gefertigt.

