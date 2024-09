Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Erneut Mülltonnen in Brand gesetzt - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Plauener Straße

16.09.2024, 21.50 Uhr

Wolfsburg, Dresdener Ring

16.09.2024, 22.30 Uhr

Wolfsburg, Westhagen, Altenburger Straße 16.09.2024, 22.38 Uhr

Unbekannte Täter setzen am Montagabend in Westhagen in Brand. Es entstanden Sachschäden in Höhe von 1000 Euro. Ob es einen Tatzusammenhang zu den Müllcontainerbränden von vergangenem Samstag gibt (wir berichteten) ist Gegenstand der Ermittlungen.

Am Montagabend wurde die Feuerwehr über einen Müllcontainerbrand in der Plauener Straße informiert. Der Brand war glücklicherweise frühzeitig entdeckt worden, so dass keine größeren Schäden an dem Container entstanden sind.

Gegen 22.30 Uhr ging ein erneuter Notruf bei der Feuerwehr ein. Ein Zeuge hatte einen brennenden Müllcontainer im Dresdener Ring entdeckt. Durch die schnellen Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Müllcontainer verhindert werden. An dem Container entstand Sachschaden.

Nur 10 Minuten später fiel einer Zeugin auf, dass in der Altenburger Straße ein Müllcontainer brannte. Diese verständigte einen Nachbarn und rief zeitgleich bei der Berufsfeuerwehr an. Der Nachbar begann mit seinem Sohn den Brand zu löschen, was ihm auch gelang. Die eintreffende Feuerwehr übernahm die Naschlöscharbeiten.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell