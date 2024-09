Polizei Wolfsburg

POL-WOB: EC-Karte aus Kofferraum gestohlen - Mittäter lenkt Seniorin ab

Königslutter (ots)

Königslutter, Rottorfer Straße

14.09.2024, 11.30 Uhr

Unbekannte Täter verwickelten am Samstagmittag eine 79-jährige Seniorin auf einem Parkplatz in der Rottorfer Straße in Königslutter in ein Gespräch, um sie zu bestehlen.

Die Seniorin hatte am Samstagmittag in einem Geschäft eingekauft und ihre Einkäufe und ihre Handtasche in den Kofferraum ihres geparkten Pkw gelegt. Zeitgleich wurde die ältere Dame von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, der sie auf einen Frontschaden an ihrem Fahrzeug hinwies. Gemeinsam begaben sich die Beiden vor den Pkw. Obwohl die Seniorin keinen Schaden feststellen konnte, blieb der Mann beharrlich und redete weiter auf sie ein. Die 79-Jährigige erklärte dem Unbekannten schließlich, dass sie in eine Werkstatt fahren würde. Damit zeigte sich der Mann einverstanden und ging in unbekannte Richtung weiter. Langsam beschlich die ältere Dame ein ungutes Gefühl und sie schaute im Kofferraum nach, ob ihre Handtasche noch dort lag. Dies war der Fall und die Dame fuhr nach Hause. Erst dort stellte sie bei einer Nachschau in ihrem Portemonnaie fest, dass ihre EC-Karte entwendet worden war.

Der Täter, der die ältere Dame ablenkte war etwa 35 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er hatte eine vollschlanke Figur, kurze dunkle Haare und einen südländisches Aussehen. Bekleidet war der Täter mit einem langärmligen, schwarzen Oberteil und einer schwarzen Hose.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Seniorin in ein Gespräch verwickelt worden war, um einem weiteren Täter den Diebstahl zu ermöglichen.

Da der Parkplatz am Samstagmittag stark frequentiert ist, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Tätern geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Königslutter unter der Telefonnummer 05353/91970.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell