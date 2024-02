POL-PDKH: Kreuznacher Narrenfahrt verläuft weitgehend friedlich

Bad Kreuznach (ots) - Am Mittwoch, 07.02.2024, gegen 17.50 Uhr befährt nach Zeugenaussagen ein dunkler SUV die Schubertstraße aus Richtung Richard-Wagner-Straße kommend. In Höhe der Hausnummer 8 fährt das Fahrzeug gegen einen Poller auf der Fahrbahn. Durch den Aufprall wird dieser aus der Verankerung gerissen und fliegt in den Gegenverkehr. Hier stößt der Poller gegen einen entgegenkommenden PKW und einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Unfallverursacher setzt ...

