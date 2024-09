Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Baumaterialien und Mülltonnen in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmerode,Theodor-Heuss-Straße 14.09.2024, 20.29 Uhr

Wolfsburg, Detmerode, Mörser Winkel

14.09.2024, 20.35 Uhr

Wolfsburg, Westhagen, Jenaer Straße

14.09.2024, 20.35 Uhr und 21.24 Uhr

Unbekannte Täter setzten am Samstagabend Baumaterialien und Müllcontainer in den Wolfsburger Stadtteilen Detmerode und Westhagen in Brand. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt

Am Samstagabend entdeckte eine aufmerksame Zeugin ein Feuer in der Theodor-Heuss-Straße und verständigte umgehend die Berufsfeuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte können diese brennende Baumaterialen feststellen und den Brand vollständig löschen. Wieviel der dort gelagerten Materialien vollständig beschädigt wurden ist bisher unbekannt.

Noch auf der Anfahrt ging ein Anruf zu einem brennenden Müllcontainer in der Straße Mörser Winkel ein. Hier hatte ein Zeuge Brandgeruch wahrgenommen und den Notruf die Berufsfeuerwehr informiert. Die Feuerwehr konnte durch ihre schnellen Löscharbeiten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Müllcontainer verhindern.

Knapp eine Stunde später wurden zwei brennende Mülltonnen in der Jenaer Straße wenige Meter voneinander entdeckt. Hier versuchten zwei Zeuginnen eigenständig einen Brand zu löschen während sie zeitgleich die Feuerwehr alarmierten und die Brände vollständig löschten.

Ob es einen Tatzusammenhang gibt ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell