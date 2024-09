Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trickdiebe erbeuten mehre Tausend Euro

Helmstedt (ots)

Ein vermeintlicher Handwerker klingelte am Montag- oder Dienstagvormittag an der Tür einer 89-jährigen Helmstedterin und sagte ihr, dass er nach dem Wasser im Bad sehen muss. Während dieser die Wasserhähne öffnete, betrat offensichtlich ein zweiter Täter unbemerkt die Wohnung und entwendete eine Schmuckkassette. Ein im Schlafzimmerschrank befindlicher Möbeltresor wurde herausgerissen und ebenfalls gestohlen. Hier drin befanden sich mehrere Tausend Euro. Der Diebstahl wurde durch die Seniorin jedoch erst am Samstag bemerkt. Der Täter soll zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein und aktzentfrei hochdeutsch gesprochen haben. Er trug einen hellblauen Anzug und Krawatte sowie ein weißes Cap. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 entgegen. Es wird darauf hingewiesen, niemals fremde Personen in die Wohnung zu lassen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell