POL-PDMT: Gebäudebrand

Ransbach-Baumbach, Zur Fuchshohl (ots)

Am Wochenende kam es am Samstag und am Sonntag, jeweils zu einem Brand im ehemaligen Hotel Kannenbäckerland in Ransbach-Baumbach. Bei beiden Bränden ist von Brandstiftung auszugehen. Es entstand am Gebäude mittlerer Sachschaden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr der VG Ransbach-Baumbach war vor Ort und konnte den Brand löschen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Höhr-Grenzhausen. Tel.: 02624-94020

