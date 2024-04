PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: POL-MTK: Raub am Bahnhof Hofheim +++ Versuchter Diebstahl aus Fitnessstudio in Flörsheim +++

Hofheim (ots)

1.(sb) Raub am Bahnhof Hofheim, Hattersheimer Straße, 65719 Hofheim, Freitag, 19.04.2024, 22:10 Uhr

Am Freitagabend zog ein unbekannter Täter in Begleitung einer weiblichen Mittäterin die beiden Geschädigten in der Unterführung des S-Bahnhof Hofheim in einen Gang. Mit vorgehaltenem Messer forderte er die Herausgabe des Personalausweises, Bankkarten und das Mobiltelefon des Geschädigten. Hiernach zwang der Beschuldigte den Geschädigten, zu einem EC-Automaten in der Fußgängerzone in Hofheim zu gehen. Dort angekommen fordert der Beschuldigte die Abhebung und Herausgabe von Bargeld. Der zweite Geschädigte wurde ebenfalls unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Mobiltelefons, Fahrkarte und Bargeld gezwungen. Der männliche Täter wird als ca. 22-23 Jahre alt mit nordafrikanischem / arabischen Erscheinungsbild beschrieben. Er soll ca. 177cm groß mit schlanker Figur und dunklem Teint sein. Die Person trug einen Bart und war mit einer schwarzen, dünnen Jacke und einer Bauchtasche bekleidet. Die weibliche Mittäterin wird als ca. 22 Jahre alt und ähnlichem Erscheinungsbild beschrieben. Die junge Frau soll ca. 170cm groß gewesen sein, braune, blondierte Haare getragen und eine kräftige Statur gehabt haben. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke, schwarzer Bluse und schwarzer Jeans-Hose. Die Polizei in Hofheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

2. (sb) Personen in neu eingerichtetem Fitnessstudio, Flörsheim, Hospitalstraße 15, 65439 Flörsheim, 21:30-22:30 Uhr

Zwei männliche Täter begaben sich in das Gebäude des ehemaligen Krankenhauses Flörsheim. Ohne Aufbruchsspuren zu verursachen, verschafftem sich die Täter Zugang zu den Räumen des dort befindlichen Fitnessstudios. Durch die eingesetzten Streifen konnten die beiden 19 und 32 Jahre alten Männer vorläufig festgenommen werden. Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruches wurden eingeleitet. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen. Sollte Ihnen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen sein, nimmt die Polizeistation Flörsheim ihre Hinweise unter der Rufnummer (06145 - 6749-0) entgegen.

