Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Konrad-Adenauer-Straße/Sudetenstraße/Merschstraße; Tatzeit: 03., 06. und 07.02.2024; Gleich an drei Tatorten schlugen "Spiegeldiebe" in Gronau zu. An der Konrad-Adenauer-Straße machten sich die Täter an einem dunklen Mercedes zu schaffen. Aus beiden Rückspiegelgehäusen fehlt nun das Glas. Zu diesem Geschehen kam es zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 16.00 Uhr. An einem weißen ...

