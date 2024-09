Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) 17-Jähriger fuhr Auto des eigenen Vaters und verursachte Unfall (29.08.2024 - 30.08.2024)

Blumberg (ots)

Einen Unfall verursacht haben zwei Jugendliche, die am Donnerstagmorgen, den 29.08.2024 gegen 2 Uhr im Kiefernweg ein Auto geklaut und mit diesem bis Freitagabend gegen 20 Uhr mehrere Fahrten unternommen haben. Die zwei 17-Jährigen entwendeten einen Opel Zafira aus einer Garage. Zutritt zu dieser konnte sich verschafft werden, da es sich um die eigene Garage und somit um das Auto des Vaters handelte. Bei einer Fahrt auf der Landesstraße 158 zwischen Blumberg und Hondingen verlor der Sohn des Besitzers bei der Einfahrt in die Einmündung der Kreisstraße 5745 aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto. Dadurch stieß er mit einem Verkehrsmast zusammen. Sein Freund und Mitfahrer versteckte das Auto aufgrund des unübersehbaren Sachschadens im Wald des Eichbergs. Am Tag darauf kehrte der Vater aus dem Urlaub zurück und meldete sein Auto bei der Polizei als gestohlen. Da fühlten die Beamten dem Sohn auf den Zahn. Dieser verkaufte den Vorfall zunächst noch als Diebstahl. Die ganze Tat flog jedoch nach einem Blick in das Handy des 17-Jährigen auf. Insgesamt hinterließ der Unfall einen Schaden von knapp 10.000 Euro. Eine Fahrerlaubnis besaßen weder der Sohn, noch sein Freund.

