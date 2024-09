Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Lkr. Rottweil) Unfallflucht - Unbekannter streift Garagentor und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (15.08.2024 - 01.09.2024)

Dunningen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen dem 15.08.2024, 8:00 Uhr und dem 01.09.2024, 19:30 Uhr Sachschaden an einem Garagentor in der Straße "Roßwasen" verursacht. An diesem sind großflächige Einkerbungen und herausgebrochene Elemente der Schiene zu erkennen. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Ohne sich darum zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg unter der Telefonnummer 07422 2701-0, zu melden.

