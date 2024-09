POL-KN: (Tuttlingen) Frau mit 3,7 Promille und ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs (05.09.2024)

Radolfzell (ots) - Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf dem Aachweg am Donnerstagmittag verletzt worden. Eine 59-jährige Renaultfahrerin hielt auf Höhe der Hausnummer 4 am Straßenrand an. In der Folge öffnete sie die Fahrertür und übersah dabei einen von hinten kommenden Radfahrer. Dem Mann gelang es nicht mehr rechtzeitig auszuweichen, so dass er gegen die ...

mehr