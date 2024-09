Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, K6111, Lkr. Konstanz) Auto kommt auf verschmutzter Straße von der Fahrbahn ab - K6111 zeitweise voll gesperrt (05.09.2024)

Mülingen, K6111 (ots)

Vermutlich aufgrund stark verschmutzter Fahrbahn ist ein Autofahrer am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 6111 zwischen Gallmannsweil und Holzach von der Straße abgekommen. Gegen kurz nach 22 Uhr war ein 39-jähriger VW-Fahrer von Holzach in Richtung Gallmannsweil unterwegs. Auf der aufgrund des Starkregens stark mit Schlamm verschmutzten Fahrbahn kam der Mann mit seinem Wagen nach links in den Grünbereich und rutschte in den Graben. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung. Die Feuerwehr Mühlingen sperrte die Unfallstelle ab, die Straßenmeisterei richtete schließlich zeitweise eine Vollsperrung ein, da eine sofortige Reinigung der durch einen angrenzenden Acker stark verschlammten Straße nicht möglich war. An dem verunfallten VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell