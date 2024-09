Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Hofenackerstraße und Gutenbergstraße - Radfahrer verletzt (05.09.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Hofenackerstraße und Gutenbergstraße am Donnerstagmittag verletzt worden. Ein 79-jähriger Radfahrer war auf der Hofenackerstraße in Richtung Gottmadingen unterwegs. Auf der Kreuzung zur Gutenbergstraße kollidierte der Mann mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Up einer 62-Jährigen. Der Radler prallte auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe erlitt aber - vermutlich auch wegen des getragenen Helms - zum Glück keine schwereren Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung trotzdem vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem VW brach durch den Aufprall die Scheibe, so dass der Wagen nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich von etwa 7.500 Euro liegen. Am Fahrrad des 79-Jährigen entstand geringer Sachschaden.

