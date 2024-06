POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Zeugen gesucht

Renchen (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 7 Uhr entwendeten bislang unbekannte Diebe erntereife Kirschen auf einer Ackerfläche in der verlängerten Scheffelstraße in Renchen in Ortsrandlage nahe der Ulmer Gasse. Hierbei wurden an den Kirschbäumen die Äste abgeschnitten und abtransportiert, um offenbar ein späteres Pflücken in aller Ruhe zu ermöglichen. Die entwendeten Kirschen haben einen ...

mehr