POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots) - 02. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 30.04.2024 - Großhansdorf Am Dienstagabend (30.04.24) kam es in Großhansdorf zu einem Einbruch. Die Täter brachen zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Eilbergweg in Großhansdorf ein. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten. Zum Stehlgut kann bisher keine abschließende Angabe gemacht werden. Die Kriminalpolizei ...

