POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ratzeburg (ots) - 02. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 01.05.2024 - Witzhave Am Nachmittag des 01.05.24 kam es in der Möllner Landstraße in Witzhave zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Roller, bei dem die Rollerfahrerin schwer verletzt wurde. Gegen 15.00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kieler Umland mit seinem Audi die Möllner Landstraße in Fahrtrichtung Reinbek. Eine 65-jährige Fahrerin eines 45 ...

