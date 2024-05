POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch

Ratzeburg (ots) - 02. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 30.04.2024 - Ammersbek In der Nacht zu Dienstag (30.04.24 ) kam es in Ammersbek zu einem Einbruch. In der Straße "Schäferdresch" brachen die Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Das Haus wurde durchwühlt, anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zum Stehlgut kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden. Die Tatzeit kann bisher nicht näher ...

mehr