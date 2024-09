Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter bricht in Sport-Center in der De Trey-Straße ein und entwendet Bargeld (05.09.2024)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Donnerstag ist ein unbekannter Täter in ein Sport-Center in der De-Trey-Straße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 01.00 Uhr und 01.40 Uhr verschaffte er sich unbefugt Zutritt zu den Innenräumen des Gebäudes. Dort begab sich der Einbrecher an den Tresen im Kassenbereich und erbeutete aus einer Kasse einen geringen Bargeldbetrag.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Sport-Centers beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

